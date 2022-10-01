​Матч Первой лиги приостанавливали – фанату стало плохо

В субботу проходит матч 12-го тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Родиной». По ходу второго тайма игра была приостановлена на несколько минут. Дело в том, что на трибуне стало плохо болельщику. Соответствующий сигнал арбитру подал один из футболистов. К месту пострадавшего фаната направились медики. Вскоре встреча возобновилась.

Следить за развитием событий в матче между «КАМАЗом» и «Родиной» можно в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.

Отметим, что «КАМАЗ» располагается в верхней части турнирной таблицы Первой лиги. Возможно, весной команда будет бороться за повышение в классе до Премьер-лиги.