Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

​Матч Первой лиги приостанавливали – фанату стало плохо

01 Октября 2022 • 17:24 Комментировать
КАМАЗ
2:0
Родина Москва
окончен

В субботу проходит матч 12-го тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Родиной». По ходу второго тайма игра была приостановлена на несколько минут. Дело в том, что на трибуне стало плохо болельщику. Соответствующий сигнал арбитру подал один из футболистов. К месту пострадавшего фаната направились медики. Вскоре встреча возобновилась.

Следить за развитием событий в матче между «КАМАЗом» и «Родиной» можно в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.

Отметим, что «КАМАЗ» располагается в верхней части турнирной таблицы Первой лиги. Возможно, весной команда будет бороться за повышение в классе до Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Камаз Родина Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Уфа 0:2 Балтика
окончен Енисей 2:0 Динамо Махачкала 1.75 3.85 4.60
окончен Велес Москва 1:3 Волгарь
окончен Волга Ульяновск 0:0 СКА-Хабаровск
окончен Рубин 1:2 Арсенал Тула
окончен КАМАЗ 2:0 Родина Москва
Идет 32 минута ФК Кубань 1:0 Краснодар-2
Идет 34 минута Нефтехимик 0:0 Акрон
01.10  19:00 Алания ... Шинник 1.60 4.20 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
18:29 · Россия. Первая лига
​Слуцкий отреагировал на призывы его уволить
18:23 · Россия. Первая лига
​Фанаты «Рубина» выступили за увольнение Слуцкого 1 видео
18:00 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» обыграл «Родину», прервав серию неудач
17:59 · Россия. Первая лига
«Арсенал» одолел «Рубин» в борьбе за второе место
17:24 · Россия. Первая лига
​Матч Первой лиги приостанавливали – фанату стало плохо
17:01 · Россия. Первая лига
«Волга» и «СКА-Хабаровск» разошлись нулями
15:56 · Россия. Первая лига
«Волгарь» в большинстве всё же дожал «Велес»
15:01 · Россия. Первая лига
«Енисей» переиграл махачкалинское «Динамо» в споре за третье место
30 Сентября
16:36 · Россия. Первая лига
Самошников — о матче с «Арсеналом»: «В следующей игре задача побеждать»
14:32 · Россия. Первая лига
Магдеев: «В Татарстане большой футбол уровня Премьер-лиги начинался именно в Набережных Челнах»
28 Сентября
19:59 · Россия. Первая лига
Слуцкий считает, что Кварацхелия может стать номинантом на «Золотой мяч»
19:27 · Россия. Первая лига
Слуцкий: Кварацхелия заплакал на первой тренировке
18:49 · Россия. Первая лига
Владелец «Велеса» заявил, что кто-то из игроков команды может получить повестку
27 Сентября
15:00 · Россия. Первая лига
«Рубин» заработал 8 миллионов на переходе Хвичи в «Наполи»
12:27 · Россия. Первая лига
РФС наказал «Рубин» за долг при трансфере Деспотовича
Все новости
Рекомендуем