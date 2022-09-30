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Первая лига

Магдеев: «В Татарстане большой футбол уровня Премьер-лиги начинался именно в Набережных Челнах»

30 Сентября 2022 • 14:32 Комментировать
КАМАЗ
...
Родина Москва
01.10 16:00

Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев заявил, что большой футбол в республике Татарстан начался с «КАМАЗа», а не с казанского «Рубина».  

«В Татарстане большой футбол уровня Премьер-лиги начинался именно в Набережных Челнах. Так что «КАМАЗ» ещё до «Рубина» играл в высшей лиге страны. И только потом «Рубин» пришёл, после «КАМАЗа», — цитирует Магдеева «Татар-информ».

После 11 туров текущего розыгрыша Первой лиги «КАМАЗ» расположился на третьей строчке турнирной таблицы с 19 набранными очками в своём активе. Свой следующий матч команда из Набережных Челнов проведёт завтра, 1 октября, против «Родины». Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.  

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01.10  15:00 Волга Ульяновск ... СКА-Хабаровск
01.10  16:00 КАМАЗ ... Родина Москва
01.10  16:00 Рубин ... Арсенал Тула
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