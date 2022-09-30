Магдеев: «В Татарстане большой футбол уровня Премьер-лиги начинался именно в Набережных Челнах»

Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев заявил, что большой футбол в республике Татарстан начался с «КАМАЗа», а не с казанского «Рубина».

«В Татарстане большой футбол уровня Премьер-лиги начинался именно в Набережных Челнах. Так что «КАМАЗ» ещё до «Рубина» играл в высшей лиге страны. И только потом «Рубин» пришёл, после «КАМАЗа», — цитирует Магдеева «Татар-информ».

После 11 туров текущего розыгрыша Первой лиги «КАМАЗ» расположился на третьей строчке турнирной таблицы с 19 набранными очками в своём активе. Свой следующий матч команда из Набережных Челнов проведёт завтра, 1 октября, против «Родины». Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.