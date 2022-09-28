Владелец «Велеса» заявил, что кто-то из игроков команды может получить повестку

Владелец «Велеса» Евгений Шиленков ответил на вопрос о том, получал ли кто-то в клубе повестки.

«Слышал, что на руки у нас никто повестки не получал, но кто-то может входить в списки. Ребята говорили, что кто-то из них или их друзей может получить повестку», — приводит слова Шиленкова «РБ Спорт».

Функционер заявил, что в лиге у многих та же самая история. Владелец «Велеса» отметил, что его интересует не один случай, а в целом ситуация, необходимо понять, как можно получить бронь на всех, потому что повестка может прийти в любое время.

После 11-ти туров «Велес» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 10 очков.