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Первая лига

Трансферы помогут «Уфе» дотянуть до конца сезона

26 Сентября 2022 • 22:02 Комментировать
Уфа
...
Балтика
01.10 11:45

«Уфа» сможет довести сезон до конца, в этом клубу помогут успешно осуществленные трансферы, которые позволят руководству клуба выручить около 200 миллионов рублей. В частности, речь идет о продажах нападающего Гамида Агаларова, защитника Юрия Журавлева и полузащитника Владислава Камилова.

Вырученные средства позволят рассчитаться с футболистами и спасти клуб от расформирования прямо по ходу сезона, сообщает Metaratings.ru.  Сейчас команда, которая в прошлом сезоне играла в российской Премьер-Лиге, занимает только двенадцатое место в зачете Первой лиги, набрав тринадцать очков в одиннадцати прошедших турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа
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УФА БАЛТИКА
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