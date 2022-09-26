Трансферы помогут «Уфе» дотянуть до конца сезона

«Уфа» сможет довести сезон до конца, в этом клубу помогут успешно осуществленные трансферы, которые позволят руководству клуба выручить около 200 миллионов рублей. В частности, речь идет о продажах нападающего Гамида Агаларова, защитника Юрия Журавлева и полузащитника Владислава Камилова.

Вырученные средства позволят рассчитаться с футболистами и спасти клуб от расформирования прямо по ходу сезона, сообщает Metaratings.ru. Сейчас команда, которая в прошлом сезоне играла в российской Премьер-Лиге, занимает только двенадцатое место в зачете Первой лиги, набрав тринадцать очков в одиннадцати прошедших турах.