Башкиров отказал «Уфе» и ищет варианты в Европы

«Уфа» пыталась договориться о сотрудничестве с Евгением Башкировым, но футболист, которому сейчас 31 год, отверг предложение. Он не хочет выступать в России, а посему ищет себе варианты в европейском футболе. По этой же причине, как уточняет Metaratings.ru, Башкиров отклонил предложения от ярославского «Шинника», тульского «Арсенала», а также КАМАЗ-а из Набережных Челнов.

Последним клубом Башкирова был польский «Зеглембе», из которого его вежливо «попросили вон» после начала военной кампании на Украине. Башкиров является воспитанником питерского «Зенита», но так и не сыграл ни одного матча за этот клуб.