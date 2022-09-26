Новиков: «Рубин» вернётся в РПЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков высказался о выступлениях «Рубина» в Первой лиге.

«Рубину» просто точно не будет. Понимаете, каждая команда хочет его обыграть и настрой на «Рубин» сумасшедший», — приводит слова Новикова «Бизнес Online».

Специалист заявил, что не сомневается в возращении «Рубина» в Российскую премьер-лигу, потому что у них тренеры и футболисты высокого класса.

«Нефтехимик» занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 15 очков после 11 туров. В предстоящем матче подопечные Новикова примут на своем поле «Акрон», игра пройдет 1 октября в 18:00 по мск.