Кононов: «В действиях «Арсенала» пока нет того, что я хотел бы видеть»

Наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов дал свой комментарий после победы над ульяновской «Волгой» во встрече Первой лиги.

«Пока еще нет в наших действиях того, что я хотел бы видеть. Но определенные шаги в этом направлении уже видны. Локально у нас есть моменты прессинга и контрпрессинга, но общего все еще нет», – отметил бывший тренер столичного «Спартака», чьи слова цитирует сайт болельщиков клуба.

Также специалист считает, что частые потери мяча требуют работы над психологией, однако заряженность на матч помогла «Арсеналу» выиграть. Отдельно Кононов выделил желание играть от своих сильных сторон в предстоящих поединках против «Рубина» и «Алании».

Напомним, что тульский коллектив покинул элиту российского футбола по итогам прошлого сезона. В таблице Первой лиги «Арсенал» идёт на третьей строчке после 11 туров.

