«Арсенал» легко переиграл «Волгу»

В 10-м туре Первой лиги «Арсенал» потерпел поражение и отпустил конкурентов вперед. Сегодня туляки встретились с «Волгой» и спокойно одолели аутсайдера - 2:0. Гиа Григалава и Евгений Луценко отметились точными ударами в первом тайме.

«Арсенал» с 19 очками идет на третьем месте, его соперник - последний.