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Первая лига

«Арсенал» легко переиграл «Волгу»

 
25 Сентября 2022 • 18:55 Комментировать
Арсенал Тула
2:0
Волга Ульяновск
окончен

В 10-м туре Первой лиги «Арсенал» потерпел поражение и отпустил конкурентов вперед. Сегодня туляки встретились с «Волгой» и спокойно одолели аутсайдера - 2:0. Гиа Григалава и Евгений Луценко отметились точными ударами в первом тайме.

«Арсенал» с 19 очками идет на третьем месте, его соперник - последний.

Протокол игры  
Арсенал Тула2:0Волга Ульяновск
(1:0) Григалава Гиа22'  
(2:0) Луценко Евгений44'  
Шамов ЕгорНасыров Исламжан  68' 84' (Степанов Данил ( 84') Суханов Артём Романович  48'Григалава ГиаСериков ИльяСтавпец Александр 63' (Деспотович Джордже ( 63') Панченко КириллГригорян Арутюн 75' (Кайнов Максим ( 75') Померко АлексейХабибов Ансор 75' (Яковлев Михаил ( 75') Луценко Евгений 63' (Ткачёв Сергей ( 63')
Запасные: Коченков АнтонБольшаков КириллБакалюк НикитаЛевашов МихаилМануйлов РоманПантелеев ВладиславАлиев Камран
Климович АндрейАбазов АстемирЦыганцов АлексейКутин Денис  86'Магомадов Чингиз 46' (Джикия Темур ( 46') Воронин Евгений  89'Махмутов Руслан 75' (Паскин Герман ( 75') Сапета Александр 66' (Морозов Кирилл ( 66') Рахманов ДенисГерюгов Азнаур 46' (Рахманов Дмитрий ( 46') Арсентьев Даниил 88' (Максименков Илья ( 88')
Запасные: Хайруллов РадикМорозов СемёнБилалов Билал
25 сентября.

 

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окончен Шинник 1:0 Рубин 3.95 3.55 1.91
окончен Акрон 1:1 Уфа 3.55 3.30 2.10
окончен Арсенал Тула 2:0 Волга Ульяновск 1.62 3.85 5.40
окончен Балтика 3:2 Енисей 1.55 4.00 6.20
окончен Волгарь 0:0 Алания 3.90 3.40 1.96
Идет 69 минута Динамо Махачкала 0:0 Родина Москва 1.82 3.35 4.70
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