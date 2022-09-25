«Арсенал» легко переиграл «Волгу»

В 10-м туре Первой лиги «Арсенал» потерпел поражение и отпустил конкурентов вперед. Сегодня туляки встретились с «Волгой» и спокойно одолели аутсайдера - 2:0. Гиа Григалава и Евгений Луценко отметились точными ударами в первом тайме.
«Арсенал» с 19 очками идет на третьем месте, его соперник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Григалава Гиа22'
|(2:0) Луценко Евгений44'
Шамов Егор•Насыров Исламжан 68'84' (Степанов Данил (84') •Суханов Артём Романович• 48'Григалава Гиа•Сериков Илья•Ставпец Александр63' (Деспотович Джордже (63') •Панченко Кирилл•Григорян Арутюн75' (Кайнов Максим (75') •Померко Алексей•Хабибов Ансор75' (Яковлев Михаил (75') •Луценко Евгений63' (Ткачёв Сергей (63')
Климович Андрей•Абазов Астемир•Цыганцов Алексей•Кутин Денис• 86'Магомадов Чингиз46' (Джикия Темур (46') •Воронин Евгений• 89'Махмутов Руслан75' (Паскин Герман (75') •Сапета Александр66' (Морозов Кирилл (66') •Рахманов Денис•Герюгов Азнаур46' (Рахманов Дмитрий (46') •Арсентьев Даниил88' (Максименков Илья (88')
Запасные: Хайруллов Радик•Морозов Семён•Билалов Билал
25 сентября.
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