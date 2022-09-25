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Первая лига

«Балтика» возглавила Первую лигу, забив три гола «Енисею»

 
25 Сентября 2022 • 18:54 Комментировать
Балтика
3:2
Енисей
окончен

Представители верхней части таблицы, «Балтика» с «Енисеем», провели матч 11-го тура Первой лиги. Калининградцы забили два мяча до перерыва и довели дело до победы - 3:1. У победителей отличились Максим Кузьмин, Тамерлан Мусаев и Гедеон Гузина. Только после этого у соперника дублем отличился Никита Глушков.

«Балтика» набрала 22 очка и лидирует вместе с «Аланией». «Енисей» (17) - шестой.

Протокол игры  
Балтика3:2Енисей
(1:0) Кузьмин Максим13'  
(2:0) Мусаев Тамерлан42'  
(3:0) Гузина Гедеон65'  
  67'Глушков Никита Андреевич (3:1)
  90'Глушков Никита Андреевич (3:2)
Бориско МаксимОстойич ИванМаляров КириллВалиахметов Эдуард 69' (Дудиев Аслан ( 69') Радмановац НиколаКазаев ЯнЛазарев Владислав 90' (Борисенко Григорий ( 90') Кузьмин Максим  20' 46' (Клёнкин Данил ( 46') Осипов АлександрМусаев Тамерлан 84' (Гогричиани Гоча ( 84') Гузина Гедеон  63' 68' (Пряхин Сергей ( 68')
Запасные: Корякин АлександрФролов ЯрославДжамилов СултанБарков ДмитрийЛатышонок Евгений
Антипин СтаниславМасловский АлександрМарков Николай 71' (Саная Анзор ( 71') Хозин Владимир  34'Феррейра ХерманЛанин ОлегСтолбов Кирилл 79' (Бардыбахин Вячеслав ( 79') Глушков Никита АндреевичРаздорских Никита 46' (Ломакин Александр ( 46') Иванов ЕгорУмаев Идрис 66' (Окладников Андрей ( 66')
Запасные: Гыстаров РасулАрустамян АртурРебров ДмитрийСамойлов ДенисСтежко Виталий
25 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Шинник 1:0 Рубин 3.95 3.55 1.91
окончен Волгарь 0:0 Алания 3.90 3.40 1.96
окончен Арсенал Тула 2:0 Волга Ульяновск 1.62 3.85 5.40
окончен Балтика 3:2 Енисей 1.55 4.00 6.20
Идет 69 минута Динамо Махачкала 0:0 Родина Москва 1.82 3.35 4.70
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