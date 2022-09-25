«Балтика» возглавила Первую лигу, забив три гола «Енисею»

Представители верхней части таблицы, «Балтика» с «Енисеем», провели матч 11-го тура Первой лиги. Калининградцы забили два мяча до перерыва и довели дело до победы - 3:1. У победителей отличились Максим Кузьмин, Тамерлан Мусаев и Гедеон Гузина. Только после этого у соперника дублем отличился Никита Глушков.

«Балтика» набрала 22 очка и лидирует вместе с «Аланией». «Енисей» (17) - шестой.