«Балтика» возглавила Первую лигу, забив три гола «Енисею»

Представители верхней части таблицы, «Балтика» с «Енисеем», провели матч 11-го тура Первой лиги. Калининградцы забили два мяча до перерыва и довели дело до победы - 3:1. У победителей отличились Максим Кузьмин, Тамерлан Мусаев и Гедеон Гузина. Только после этого у соперника дублем отличился Никита Глушков.
«Балтика» набрала 22 очка и лидирует вместе с «Аланией». «Енисей» (17) - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Кузьмин Максим13'
|(2:0) Мусаев Тамерлан42'
|(3:0) Гузина Гедеон65'
|67'Глушков Никита Андреевич (3:1)
|90'Глушков Никита Андреевич (3:2)
Бориско Максим•Остойич Иван•Маляров Кирилл•Валиахметов Эдуард69' (Дудиев Аслан (69') •Радмановац Никола•Казаев Ян•Лазарев Владислав90' (Борисенко Григорий (90') •Кузьмин Максим 20'46' (Клёнкин Данил (46') •Осипов Александр•Мусаев Тамерлан84' (Гогричиани Гоча (84') •Гузина Гедеон 63'68' (Пряхин Сергей (68')
Антипин Станислав•Масловский Александр•Марков Николай71' (Саная Анзор (71') •Хозин Владимир• 34'Феррейра Херман•Ланин Олег•Столбов Кирилл79' (Бардыбахин Вячеслав (79') •Глушков Никита Андреевич•Раздорских Никита46' (Ломакин Александр (46') •Иванов Егор•Умаев Идрис66' (Окладников Андрей (66')
25 сентября.
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