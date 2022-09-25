В воскресенье в Первой лиге пройдёт матч одиннадцатого тура между «Балтикой» и «Енисеем». Клуб из Калининграда решил по-особенному встретить сибирских гостей на своей арене. Когда игроки «Енисея» заходили в холл, они наблюдали народные танцы и человека в костюме медведя, играющего на балалайке. Видео пресс-служба «Балтики» опубликовала в «Телеграме».

«Сибирским гостям – сибирское гостеприимство», - говорится в сообщении калининградского клуба.

Матч Первой лиги между «Балтикой» и «Енисеем» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.