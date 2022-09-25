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Первая лига

​Футболистов «Енисея» на стадионе встретил «медведь» с балалайкой видео

 
25 Сентября 2022 • 16:42 Комментировать (1)
Балтика
2:0
Енисей
1-й тайм

В воскресенье в Первой лиге пройдёт матч одиннадцатого тура между «Балтикой» и «Енисеем». Клуб из Калининграда решил по-особенному встретить сибирских гостей на своей арене. Когда игроки «Енисея» заходили в холл, они наблюдали народные танцы и человека в костюме медведя, играющего на балалайке. Видео пресс-служба «Балтики» опубликовала в «Телеграме».

«Сибирским гостям – сибирское гостеприимство», - говорится в сообщении калининградского клуба.

 

Матч Первой лиги между «Балтикой» и «Енисеем» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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БАЛТИКА ЕНИСЕЙ
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Комментарии (1)
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CERG
25 Сентября 2022 в 17:09
Эй на нанэй, стереотипные))..
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окончен СКА-Хабаровск 2:0 ФК Кубань
окончен Велес Москва 1:1 КАМАЗ
окончен Краснодар-2 0:0 Нефтехимик
Идет 83 минута Шинник 1:0 Рубин 3.95 3.55 1.91
Идет 88 минута Акрон 1:1 Уфа 3.55 3.30 2.10
Идет 44 минута Балтика 2:0 Енисей 1.55 4.00 6.20
Идет 44 минута Волгарь 0:0 Алания 3.90 3.40 1.96
Идет 45 минута Арсенал Тула 2:0 Волга Ульяновск 1.62 3.85 5.40
25.09  18:00 Динамо Махачкала ... Родина Москва 1.82 3.35 4.70
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