Маляров — новый игрок «КАМАЗа»

Полузащитник Никита Маляров пополнил состав «КАМАЗа». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Набережных Челнов. Трудовой договор между сторонами заключен до конца текущего сезона. Отметим, что футболист перешел в «КАМАЗ» на правах свободного агента.

Ранее Маляров выступал за «Химки», «Ротор», «Кубань» и другие российские клубы. Последним клубом 32-летнего игрока стал казахстанский «Актобе», в котором он провел 11 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

После десяти туров «КАМАЗ» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 18 очков.