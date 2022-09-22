Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Маляров — новый игрок «КАМАЗа»

 
22 Сентября 2022 • 19:56 Комментировать
КАМАЗ
...
Родина Москва
02.10 18:00

Полузащитник Никита Маляров пополнил состав «КАМАЗа». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Набережных Челнов. Трудовой договор между сторонами заключен до конца текущего сезона. Отметим, что футболист перешел в «КАМАЗ» на правах свободного агента.

Ранее Маляров выступал за «Химки», «Ротор», «Кубань» и другие российские клубы. Последним клубом 32-летнего игрока стал казахстанский «Актобе», в котором он провел 11 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

После десяти туров «КАМАЗ» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 18 очков.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Камаз Никита Маляров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАМАЗ РОДИНА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Сентября
19:56 · Россия. Первая лига
Маляров — новый игрок «КАМАЗа»
16:34 · Россия. Первая лига
Билялетдинов заявил, кто из Первой лиги будет бороться за выход в РПЛ
15:58 · Россия. Первая лига
Ринат Билялетдинов заявил, что «Рубин» пока не готов к РПЛ
02:55 · Россия. Первая лига
Башкиров может стать игроком «Уфы»
21 Сентября
13:52 · Россия. Первая лига
«Уфа» официально объявила о переходе Заурбека Плиева
10:26 · Россия. Первая лига
«Уфа» ведёт переговоры с экс-игроком «Динамо»
10:00 · Россия. Первая лига
Яровинский: «Абильдгор поступил по-человечески»
06:09 · Россия. Первая лига
«Рубин» потратился только на один трансфер летом
20 Сентября
23:23 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какую зарплату Дзюба мог получать в «Рубине» 1
18:22 · Россия. Первая лига
​Газизов высказался о финансовом положении «Уфы»
16:21 · Россия. Первая лига
Яровинский: «Мыслей об уходе из «Рубина» не было»
16:15 · Россия. Первая лига
«Родина» объявила о переходе бразильца Силвы
14:44 · Россия. Первая лига
Яровинский: Шансов у «Рубина» на подписание Дзюбы практически не было
13:33 · Россия. Первая лига
В «Рубине» рассказали, при каком условии Дзагоев может покинуть клуб
09:19 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз — о переходе в «Кубань» из «Аякса»: «Когда приземлился в аэропорту, оглянулся и подумал, что, ошибся городом!»
Все новости
Рекомендуем