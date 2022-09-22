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Первая лига

Билялетдинов заявил, кто из Первой лиги будет бороться за выход в РПЛ

 
22 Сентября 2022 • 16:34 Комментировать

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о том, кто будет бороться за выход в РПЛ и кто вылетит из Первой лиги.

«Напрямую будут бороться три команды: «Рубин», «Алания», «Балтика». На подходе: «Енисей» и возможно «Арсенал». Вылетят Ульяновск и «Акрон». А из остальных вылететь может кто угодно», — приводит слова Билялетдинова «Татар-Информ».

После десяти туров Первой лиги первое место в турнирной таблице занимает «Алания», набрав 21 очко. Ее преследователями являются «Рубин» (19), «Балтика» (19) и КАМАЗ (18).

Ближайший тур Первой лиги стартует 25 сентября, в матче открытия встретятся «СКА-Хабаровск» и «Кубань».

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Рубин Балтика Волга Ульяновск Ринат Билялетдинов Енисей Арсенал Тула Акрон
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