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Первая лига

Башкиров может стать игроком «Уфы»

 
22 Сентября 2022 • 02:55 Комментировать
Акрон
...
Уфа
25.09 16:00

Остающийся без клуба бывший игрок польского «Заглембе», 31-летний Евгений Башкиров, может оказаться в составе пребывающей в ФНЛ «Уфы», дела которой там, к слову, идут не лучшим образом - команда занимает лишь двенадцатое место в чемпионате. «Уфа» уже давно пытается пригласить его, но Башкиров надеялся на предложения из более престижных клубов, в том числе и заграничных.

Но сейчас его приоритеты изменились, и, как сообщает телеканал «Матч ТВ», в четверг, то есть сегодня, вопрос должен решиться - положительно или отрицательно. В прошлом Башкиров выступал также за такие клубы, как «Томь», «Крылья Советов» и «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Башкиров Уфа
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