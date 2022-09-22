Башкиров может стать игроком «Уфы»

Остающийся без клуба бывший игрок польского «Заглембе», 31-летний Евгений Башкиров, может оказаться в составе пребывающей в ФНЛ «Уфы», дела которой там, к слову, идут не лучшим образом - команда занимает лишь двенадцатое место в чемпионате. «Уфа» уже давно пытается пригласить его, но Башкиров надеялся на предложения из более престижных клубов, в том числе и заграничных.

Но сейчас его приоритеты изменились, и, как сообщает телеканал «Матч ТВ», в четверг, то есть сегодня, вопрос должен решиться - положительно или отрицательно. В прошлом Башкиров выступал также за такие клубы, как «Томь», «Крылья Советов» и «Рубин».