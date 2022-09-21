«Уфа» официально объявила о переходе Заурбека Плиева

«Уфа» официально объявила о подписании бывшего защитника московского «Динамо» Заурбека Плиева.

Информацию подтвердил Telegram-канал клуба. Срок соглашения и зарплата футболиста не разглашаются. Отметим, что игрок присоединился к команде из столицы Башкортостана на правах свободного агента.

В футболке столичного клуба Заурбек выступал трех прошлых сезона, сыграв 23 матча в рамках Российской премьер-лиги.

Отметим, что «Уфа» слабо стартовала в сезоне Первой лиги. После десяти туров клуб находится лишь на 12-й строчке. Также за коллектив выступает младший брат Заурбека Плиева – Константин.

