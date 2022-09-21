Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

«Уфа» официально объявила о переходе Заурбека Плиева

 
21 Сентября 2022 • 13:52 Комментировать
Акрон
...
Уфа
25.09 16:00

«Уфа» официально объявила о подписании бывшего защитника московского «Динамо» Заурбека Плиева.

Информацию подтвердил Telegram-канал клуба. Срок соглашения и зарплата футболиста не разглашаются. Отметим, что игрок присоединился к команде из столицы Башкортостана на правах свободного агента.

В футболке столичного клуба Заурбек выступал трех прошлых сезона, сыграв 23 матча в рамках Российской премьер-лиги.

Отметим, что «Уфа» слабо стартовала в сезоне Первой лиги. После десяти туров клуб находится лишь на 12-й строчке. Также за коллектив выступает младший брат Заурбека Плиева – Константин.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Заурбек Плиев Уфа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АКРОН УФА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
13:52 · Россия. Первая лига
«Уфа» официально объявила о переходе Заурбека Плиева
10:26 · Россия. Первая лига
«Уфа» ведёт переговоры с экс-игроком «Динамо»
10:00 · Россия. Первая лига
Яровинский: «Абильдгор поступил по-человечески»
06:09 · Россия. Первая лига
«Рубин» потратился только на один трансфер летом
20 Сентября
23:23 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какую зарплату Дзюба мог получать в «Рубине» 1
18:22 · Россия. Первая лига
​Газизов высказался о финансовом положении «Уфы»
16:21 · Россия. Первая лига
Яровинский: «Мыслей об уходе из «Рубина» не было»
16:15 · Россия. Первая лига
«Родина» объявила о переходе бразильца Силвы
14:44 · Россия. Первая лига
Яровинский: Шансов у «Рубина» на подписание Дзюбы практически не было
13:33 · Россия. Первая лига
В «Рубине» рассказали, при каком условии Дзагоев может покинуть клуб
09:19 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз — о переходе в «Кубань» из «Аякса»: «Когда приземлился в аэропорту, оглянулся и подумал, что, ошибся городом!»
19 Сентября
12:24 · Россия. Первая лига
PR-менеджер Дзагоева рассказала, что в 2016 году болельщики «Бордо» оценивали россиянина выше Балотелли
12:07 · Россия. Премьер-лига
Гаранин — о стажировке у Слуцкого: «Для себя не увидел ничего нового»
11:45 · Россия. Первая лига
PR-менеджер Дзагоева рассказал о предложениях после ухода из ЦСКА
11:17 · Россия. Первая лига
Дзагоев рассказал о ритме жизни в Казани
Все новости
Рекомендуем