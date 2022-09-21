«Уфа» ведёт переговоры с экс-игроком «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Заурбек Плиев, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в Первой лиге российского футбол.

Как стало известно журналистам телеканала «Матч ТВ», заинтересованность в услугах 30-летнего игрока проявляет «Уфа». Стороны уже вступили в переговорный процесс.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Заурбек принял участие всего в двух поединках.

В текущей кампании уфимский коллектив играет в Первой лиге. Команда набрала 12 баллов и занимает 11-е место после десяти проведенных туров.