«Рубин» потратился только на один трансфер летом

Футбольный функционер Олег Яровинский, занимающий пост спортивного директора казанского «Рубина», высказался о летней трансферной кампании своего. По его словам, клубу только в одном случае пришлось заплатить за новичка.

«К нам пришли все футболисты свободными агентами. Абсолютно все, деньги мы заплатили только за трансфер Безрукова из «Нефтехимика», - приводит слова функционера Metaratings.ru.

Напомним, что «Рубин» по итогам сезона-2021/2022 вылетел из Премьер-лиги в Первый дивизион. После десяти сыгранных туров подопечные Леонида Слуцкого набрали 19 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.