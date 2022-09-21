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Первая лига

«Рубин» потратился только на один трансфер летом

 
21 Сентября 2022 • 06:09 Комментировать

Футбольный функционер Олег Яровинский, занимающий пост спортивного директора казанского «Рубина», высказался о летней трансферной кампании своего. По его словам, клубу только в одном случае пришлось заплатить за новичка.

«К нам пришли все футболисты свободными агентами. Абсолютно все, деньги мы заплатили только за трансфер Безрукова из «Нефтехимика», - приводит слова функционера Metaratings.ru.

Напомним, что «Рубин» по итогам сезона-2021/2022 вылетел из Премьер-лиги в Первый дивизион. После десяти сыгранных туров подопечные Леонида Слуцкого набрали 19 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Яровинский
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