​Газизов высказался о финансовом положении «Уфы»

«Уфа» испытывает финансовые трудности. О текущей ситуации высказался Шамиль Газизов, занимающий должность генерального директора клуба.

«Мы пытаемся найти выход, работаем над этим», - высказался Газизов, чьи слова приводит «Спорт День за Днём».

Газизов отметил, что пока что у него нет радостных новостей по поводу новых спонсоров клуба. При этом функционер верит в то, что «Уфе» удастся завершить сезон 2022/2023.

«Если бы не верил, то я бы и не работал. Без веры никак нельзя», - заявил Газизов.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Уфа» понизилась в классе, вылетев из РПЛ в Первую лигу.