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Первая лига

«Родина» объявила о переходе бразильца Силвы

 
20 Сентября 2022 • 16:15 Комментировать

Бразильский защитник Аилтон Феррейра Силва стал игроком «Родины». Об этом накануне сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Родина» подписала контракт с 27-летним игроком, который начинал свою спортивную карьеру во «Флуминенсе». Ранее он выступал за такие клубы, как «Штуттгарт», «Эшторил», «Пафос» и другие команды. В аренде футболист выступал за «Брагу», «Нефтчи», «Карабах» и другие команды.

Известно, что защитник является чемпионом в составе «Карабаха» и серебряным призером в составе «Митьюлланда».

«Аилтон, добро пожаловать в “Родину”», - говорится в телеграм-канале команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Первая лига Родина Антон Феррейра Силва
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