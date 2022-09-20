«Родина» объявила о переходе бразильца Силвы

Бразильский защитник Аилтон Феррейра Силва стал игроком «Родины». Об этом накануне сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Родина» подписала контракт с 27-летним игроком, который начинал свою спортивную карьеру во «Флуминенсе». Ранее он выступал за такие клубы, как «Штуттгарт», «Эшторил», «Пафос» и другие команды. В аренде футболист выступал за «Брагу», «Нефтчи», «Карабах» и другие команды.

Известно, что защитник является чемпионом в составе «Карабаха» и серебряным призером в составе «Митьюлланда».

«Аилтон, добро пожаловать в “Родину”», - говорится в телеграм-канале команды.