ФК «Уфа»: выжить нельзя умереть

Денежный вопрос регулярно встаёт ребром в нашем футболе. Ещё живы воспоминания о ФК «Тамбов», как на очереди новая жертва. Сможет ли «Уфа» доиграть сезон в Первой лиге? Хватит ли клубу финансовых средств или придётся подтвердить самые худшие ожидания и прекратить существование? Несколько дней назад стало известно, что «Уфа» выживает на последние средства. Подобная история была перед началом сезона-2020/21, когда финансовые средства были перераспределены руководством Башкирии в пользу хоккейного «Салавата Юлаева». Проблемы пришли и от регионального фонда, который подал иск с требованием вернуть 105 млн рублей…

А ведь всё могло сложиться более удачно. Драматичный пенальти с «Рубином», нереализованный Виталием Лисаковичем, будто подарил надежду на счастливую жизнь в РПЛ. Однако через неделю судьба отвернулась. Андрей Малых забил на четвёртой добавленной минуте, отправив «Уфу» в Первую лигу, а «Оренбург» – в РПЛ. Финансы букмекерских компаний, составлявшие весьма значительную часть бюджета клуба, испарились. Продажа лидеров Александра Беленова и Гамида Агаларова позволила удержаться на плаву. Но надолго ли? После десяти сыгранных туров «Уфа» идёт на двенадцатой позиции, одержав три победы, последняя из которых прервала серию из трёх матчей без «викторий».

Генеральный директор клуба Шамиль Газизов не собирается сдаваться, хотя признаёт, что ситуация достаточно критичная. Основатель башкирского клуба понимает, что потеря статуса профессионалов может болезненно сказаться на школе, в которой занимаются 1500 детей. Да, «Уфа» никогда звёзд с неба не хватала, но достаточно быстро, за три сезона, оказалась в РПЛ. Следом признание стабильным середняком лиги. Лучший результат – шестое место в сезоне- 2017/18. Даже удалось поиграть на европейской арене, в Лиге Европы, где в раунде плей-офф не получилось обойти «Рейнджерс».

С начала 2010-х в России стали «исчезать» клубы. И главная причина этого – финансы. Клубы набирали долгов, теряли профессиональный статус и в лучшем случае «возрождались» через пару лет с новым названием. «Кубань», «Газовик», «Нижний Новгород» – это самые известные истории. Ну а в худшем случае клуб представлял лишь населённый пункт, и в городе больше не было профессионального футбола. Хочется верить, что Газизов и его команда смогут найти выход из сложившейся ситуации, и «Уфа» решит свои локальные задачи, а дальше будет жить «по средствам»…

Константин Лицин