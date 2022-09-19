PR-менеджер Дзагоева рассказал о предложениях после ухода из ЦСКА

Дарья Арсланова, PR-менеджер хавбека «Рубина» Алана Дзагоева, поделилась инсайдом о вариантах продолжения карьеры своего клиента после отъезда из ЦСКА.

«Знаю, что его представители вели переговоры с клубами из Турции, Катара, ОАЭ. Желание уехать было большое, но до конкретики не дошло», – рассказала Дарья изданию Sport24. Также она опровергла интерес к футболисту со стороны «Алании», отметив, что СМИ больше подогревали интерес к этой сделке, нежели сам клуб.

Напомним, что после трёх месяцев поиска нового коллектива бывший полузащитник национальной команды России подписал соглашение с «Рубином». Накануне Алан отметился первым голом за команду Леонида Слуцкого в поединке Первой лиги.