Дзагоев рассказал о ритме жизни в Казани

Новичок казанского «Рубина» Алан Дзагоев рассказал о своём режиме дня в столице Татарстана.

«Утром подъем в 08:40–09:00. Завтрак. Начало тренировки в «Рубине» в 11:30, но примерно в 10:00 я иду на преактивацию, чтобы подготовить мышцы. На ночь делаю прессотерапию и ванны с английской солью и магнием. Ложусь спать в промежутке с 22 до 23», – рассказал бывший игрок ЦСКА и национальной команды России изданию Sport24.

Отдельно Алан отметил реабилитолога «армейцев» Игоря Степанова, который и после переезда Дзагоева в Казань помогает полузащитнику с соблюдением формы.

Также игрок рассказал и про ритм жизни в столице Татарстана, где, по его мнению, время как будто идёт медленнее, чем в Москве. Похвалил полузащитник и ухоженность Казани.

Напомним, что хавбек присоединился к «Рубину» на правах свободного агента. В прошлом туре Первой лиги Дзагоев отметился первым забитым мячом за новый клуб.

