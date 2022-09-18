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Первая лига

«Алания» вернула лидерство, забив один гол «Велесу»

 
18 Сентября 2022 • 20:58 Комментировать
Алания
1:0
Велес Москва
окончен

В предпоследнем матче 10-го тура Первой лиги «Алания» играла против аутсайдеров из «Велеса». Встреча не получилась результативной, хотя владикавказцы своего добились. Благодаря голу Андрея Мазурина на 67-й минуте «Алания» победила 1:0 и вышла на чистое первое место.

Протокол игры  
Алания1:0Велес Москва
(1:0) Мазурин Андрей67'  
Солдатенко РостиславКочиев ХетагБагаев АланКачмазов Сослан  43'Хосонов Хетаг 90' (Хугаев Алан ( 90') Петров Максим Вячеславович 61' (Мазурин Андрей ( 61') Цараев Алан 80' (Дзахов Давид ( 80') Галоян АртурХабалов АланМашуков ИсламКорян Аршак
Запасные: Коротков Александр IIЧочиев АланБутаев АллонТарба ЗаурЭльдарушев Абу-СаидТомаев АзаматТатаев АлексейШавлохов Давид
Кузнецов АлексейМакеев ЕвгенийПрищепа Дмитрий 83' (Муталиев Аслан ( 83') Почивалин Валерий 41' (Стаменкович Филип ( 41') Бокоев МаратБадоев ХетагКертанов КонстантинБацуев Аюб 83' (Денилханов Мурсалин ( 83') Кабахидзе Владимир 71' (Панюков Андрей ( 71') Саркисян Геворк 60' (Баранов Павел ( 60') Логуа Ираклий 71' (Киселёв Виктор ( 71')
Запасные: Кахидзе АлександрКосаревский ПётрМихайленко Дмитрий
18 сентября.

 

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Алания Велес
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окончен Рубин 3:2 Волгарь 1.48 4.15 7.20
окончен Алания 1:0 Велес Москва
19.09  20:00 ФК Кубань ... Арсенал Тула 4.60 3.45 1.81
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Сегодня, 18 Сентября
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