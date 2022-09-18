«Алания» вернула лидерство, забив один гол «Велесу»

В предпоследнем матче 10-го тура Первой лиги «Алания» играла против аутсайдеров из «Велеса». Встреча не получилась результативной, хотя владикавказцы своего добились. Благодаря голу Андрея Мазурина на 67-й минуте «Алания» победила 1:0 и вышла на чистое первое место.
Протокол игры
|(1:0) Мазурин Андрей67'
Солдатенко Ростислав•Кочиев Хетаг•Багаев Алан•Качмазов Сослан• 43'Хосонов Хетаг90' (Хугаев Алан (90') •Петров Максим Вячеславович61' (Мазурин Андрей (61') •Цараев Алан80' (Дзахов Давид (80') •Галоян Артур•Хабалов Алан•Машуков Ислам•Корян Аршак
Кузнецов Алексей•Макеев Евгений•Прищепа Дмитрий83' (Муталиев Аслан (83') •Почивалин Валерий41' (Стаменкович Филип (41') •Бокоев Марат•Бадоев Хетаг•Кертанов Константин•Бацуев Аюб83' (Денилханов Мурсалин (83') •Кабахидзе Владимир71' (Панюков Андрей (71') •Саркисян Геворк60' (Баранов Павел (60') •Логуа Ираклий71' (Киселёв Виктор (71')
18 сентября.
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