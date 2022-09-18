«Рубин» вышел на первое место после победы над «Волгарём»

В 10-м туре Первой лиги «Рубин» играл против другого представителя верхней части таблицы, «Волгаря». Дебютный гол за казанцев Алана Дзагоева продолжительное время был единственным в этой игре. На 69-й минуте астраханцы оказались в меньшинстве и пропустили снова после удара Дмитрия Кабутова, а вскоре и Виталия Лисаковича. Тем не менее, «Волгарь» дважды возвращал интригу после метких выстрелов Никиты Печенкина и Валерия Царукяна.

В итоге 3:2, «Рубин» настиг «Балтику» на первом месте.

В параллельном матче «СКА-Хабаровск» вырвал победу над «Нефтехимиком» (1:0).