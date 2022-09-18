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Первая лига

«Рубин» вышел на первое место после победы над «Волгарём»

 
18 Сентября 2022 • 20:16 Комментировать
Нефтехимик
0:1
СКА-Хабаровск
окончен

В 10-м туре Первой лиги «Рубин» играл против другого представителя верхней части таблицы, «Волгаря». Дебютный гол за казанцев Алана Дзагоева продолжительное время был единственным в этой игре. На 69-й минуте астраханцы оказались в меньшинстве и пропустили снова после удара Дмитрия Кабутова, а вскоре и Виталия Лисаковича. Тем не менее, «Волгарь» дважды возвращал интригу после метких выстрелов Никиты Печенкина и Валерия Царукяна.

В итоге 3:2, «Рубин» настиг «Балтику» на первом месте.

В параллельном матче «СКА-Хабаровск» вырвал победу над «Нефтехимиком» (1:0).

Протокол игры 
Рубин3:2Волгарь
(1:0) Дзагоев Алан 33'  
(2:0) Кабутов Дмитрий 70'  
  74' Печенкин Никита (2:1)
(3:1) Лисакович Виталий 77'  
  85' Царукян Валерий (3:2)
Дюпин Юрий  Тесленко Егор  Аднан Али  Самошников Илья  Мусаев Леон  Кабутов Дмитрий  Безруков Руслан   40'   63' (Горбунов Игорь (   63' Зотов Александр   75' (Чуперка Валерий (   75' Костюков Михаил   62' (Лисакович Виталий (   62' Дзагоев Алан   75' (Иванов Олег (   75' Фамейе Джоэль   81' (Попов Артём (   81')
Запасные: Бакаев Солтмурад  Нижегородов Константин  Муллин Камиль  Исмагилов Артём  Фаттахов Ленар  Беленов Александр  Косарев Кирилл
Смирнов Олег  Козлов Данила  Печенкин Никита  Локтионов Роман  Талалай Денис  Смирнов Данила   76' (Капленко Никита (   76' Носов Александр   60' (Ращеня Илья (   60' Гилязетдинов Артур   12'   69'  Лесников Дмитрий  Агеев Михаил   76' (Царукян Валерий (   76' Стефанович Илья   43'
Запасные: Кривохижин Елисей  Саганович Дмитрий  Полушин Марк  Брагин Владислав
 18 сентября.

 

Протокол игры  
Нефтехимик0:1СКА-Хабаровск
  85' (0:1)
Обухов ИгорьКотов ПавелБердников АлексейКалугин НикитаШиряев МаксимХубаев Давид  39' 46' (Лайкин Максим ( 46') Школик Игорь  10' 88' (Янушковский Роман ( 88') Москвичёв ВладимирГалиулин Вагиз  42' 88' (Зорин Богдан ( 88') Барсов Максим 61' (Терехов Антон ( 61') Уридия Мераби
Запасные: Голубев АндрейСитдиков МаратКеваев ГригорийКотик АртёмЧеркес ЕвгенийДворецков Филипп
Сугробов ВладимирФомин Денис 55' (Александр Иванков ( 55') Рукас Томас  34'Мусалов МагомедАлейников ВасилийБавин ЮрийПетров ИльяГащенков МихаилМирошниченко Никита 72' (Муминов Ильяс ( 72') Левицкий ДенисТурсунов Игорь 66' (Алиев Саид ( 66')
Запасные: Помазан ЕвгенийЯгьяев МагомеднабиСосранов РустамНатхо АмирАнисимов АндрейАдили МевланСухомлинов ДанилаСтародуб Дмитрий
18 сентября.

 

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Волгарь Рубин Нефтехимик СКА-Хабаровск
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окончен Енисей 0:0 Акрон 1.50 4.00 7.40
окончен Уфа 2:1 Краснодар-2
окончен Родина Москва 1:2 Балтика
окончен Волга Ульяновск 1:1 Шинник 2.50 3.30 2.80
окончен КАМАЗ 1:2 Динамо Махачкала
окончен Рубин 3:2 Волгарь 1.48 4.15 7.20
окончен Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск
окончен Алания 1:0 Велес Москва
19.09  20:00 ФК Кубань ... Арсенал Тула 4.60 3.45 1.81
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