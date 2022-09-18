«Рубин» вышел на первое место после победы над «Волгарём»

В 10-м туре Первой лиги «Рубин» играл против другого представителя верхней части таблицы, «Волгаря». Дебютный гол за казанцев Алана Дзагоева продолжительное время был единственным в этой игре. На 69-й минуте астраханцы оказались в меньшинстве и пропустили снова после удара Дмитрия Кабутова, а вскоре и Виталия Лисаковича. Тем не менее, «Волгарь» дважды возвращал интригу после метких выстрелов Никиты Печенкина и Валерия Царукяна.
В итоге 3:2, «Рубин» настиг «Балтику» на первом месте.
В параллельном матче «СКА-Хабаровск» вырвал победу над «Нефтехимиком» (1:0).
Протокол игры
|(1:0) Дзагоев Алан 33'
|(2:0) Кабутов Дмитрий 70'
|74' Печенкин Никита (2:1)
|(3:1) Лисакович Виталий 77'
|85' Царукян Валерий (3:2)
Дюпин Юрий • Тесленко Егор • Аднан Али • Самошников Илья • Мусаев Леон • Кабутов Дмитрий • Безруков Руслан 40' 63' ( Горбунов Игорь ( 63') • Зотов Александр 75' ( Чуперка Валерий ( 75') • Костюков Михаил 62' ( Лисакович Виталий ( 62') • Дзагоев Алан 75' ( Иванов Олег ( 75') • Фамейе Джоэль 81' ( Попов Артём ( 81')
Запасные: Бакаев Солтмурад • Нижегородов Константин • Муллин Камиль • Исмагилов Артём • Фаттахов Ленар • Беленов Александр • Косарев Кирилл
Смирнов Олег • Козлов Данила • Печенкин Никита • Локтионов Роман • Талалай Денис • Смирнов Данила 76' ( Капленко Никита ( 76') • Носов Александр 60' ( Ращеня Илья ( 60') • Гилязетдинов Артур 12' • 69'Лесников Дмитрий • Агеев Михаил 76' ( Царукян Валерий ( 76') • Стефанович Илья 43'
Запасные: Кривохижин Елисей • Саганович Дмитрий • Полушин Марк • Брагин Владислав
18 сентября.
Протокол игры
|85' (0:1)
Обухов Игорь•Котов Павел•Бердников Алексей•Калугин Никита•Ширяев Максим•Хубаев Давид 39'46' (Лайкин Максим (46') •Школик Игорь 10'88' (Янушковский Роман (88') •Москвичёв Владимир•Галиулин Вагиз 42'88' (Зорин Богдан (88') •Барсов Максим61' (Терехов Антон (61') •Уридия Мераби
Сугробов Владимир•Фомин Денис55' (Александр Иванков (55') •Рукас Томас• 34'Мусалов Магомед•Алейников Василий•Бавин Юрий•Петров Илья•Гащенков Михаил•Мирошниченко Никита72' (Муминов Ильяс (72') •Левицкий Денис•Турсунов Игорь66' (Алиев Саид (66')
18 сентября.
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