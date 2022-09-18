​Дзагоев впервые забил за «Рубин»

Полузащитник Алан Дзагоев открыл счёт в матче Первой лиги между «Рубином» и «Волгарем». Для 32-летнего футболиста это первый гол за казанскую команду.

Напомним, что «Рубин» подписал контракт с Аланом Дзагоевым в начале осени. Какой-то период полузащитник провёл без клубной прописки. По завершению прошлого сезона у Дзагоева истёк контракт с московским ЦСКА. За «армейцев» хавбек выступал на протяжении четырнадцати с половиной лет.

Следить за развитием событий в матче «Рубин» - «Волгарь» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.