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Первая лига

​Дзагоев впервые забил за «Рубин»

 
18 Сентября 2022 • 19:22 Комментировать
Рубин
2:0
Волгарь
1 1.48 X 4.15 2 7.20
2-й тайм

Полузащитник Алан Дзагоев открыл счёт в матче Первой лиги между «Рубином» и «Волгарем». Для 32-летнего футболиста это первый гол за казанскую команду.

Напомним, что «Рубин» подписал контракт с Аланом Дзагоевым в начале осени. Какой-то период полузащитник провёл без клубной прописки. По завершению прошлого сезона у Дзагоева истёк контракт с московским ЦСКА. За «армейцев» хавбек выступал на протяжении четырнадцати с половиной лет.

Следить за развитием событий в матче «Рубин» - «Волгарь» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Алан Дзагоев
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РУБИН ВОЛГАРЬ
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окончен Енисей 0:0 Акрон 1.50 4.00 7.40
окончен Уфа 2:1 Краснодар-2
окончен Волга Ульяновск 1:1 Шинник 2.50 3.30 2.80
окончен Родина Москва 1:2 Балтика
окончен КАМАЗ 1:2 Динамо Махачкала 1.92 3.30 4.30
Идет 73 минута Рубин 2:0 Волгарь 1.59 3.70 6.20
Идет 75 минута Нефтехимик 0:0 СКА-Хабаровск 2.23 3.25 3.25
Идет 33 минута Алания 0:0 Велес Москва 1.39 4.30 8.80
19.09  20:00 ФК Кубань ... Арсенал Тула 4.60 3.45 1.81
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Сегодня, 18 Сентября
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