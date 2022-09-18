«КАМАЗ» отдаляется от вершины после поражения от махачкалинского «Динамо»

Шикарно стартовавший «КАМАЗ» вдруг начал сбоить и допустил три осечки подряд. В матче 10-го тура Первой лиги против «Динамо» из Махачкалы случилась и четвертая. Дагестанцы повели после гола Олега Красильниченко на пятой минуте. В середине второго тайма Валентин Пальцев счет сравнял, а в концовке Шамиль Гасанов вырвал победу для «Динамо» - 2:1.

«КАМАЗ» делит второе место, у его соперника на очко меньше.