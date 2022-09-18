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Первая лига

«КАМАЗ» отдаляется от вершины после поражения от махачкалинского «Динамо»

 
18 Сентября 2022 • 18:55 Комментировать
КАМАЗ
1:2
Динамо Махачкала
окончен

Шикарно стартовавший «КАМАЗ» вдруг начал сбоить и допустил три осечки подряд. В матче 10-го тура Первой лиги против «Динамо» из Махачкалы случилась и четвертая. Дагестанцы повели после гола Олега Красильниченко на пятой минуте. В середине второго тайма Валентин Пальцев счет сравнял, а в концовке Шамиль Гасанов вырвал победу для «Динамо» - 2:1.

«КАМАЗ» делит второе место, у его соперника на очко меньше.

Протокол игры  
КАМАЗ1:2Динамо Махачкала
  5'Красильниченко Олег (0:1)
(1:1) Пальцев Валентин70'  
  82'Гасанов Шамиль (1:2)
Мамин АлексейПальцев Валентин 75' (Бадртдинов Ильнур ( 75') Мохаммад Амир  81'Полюткин Антон 64' (Абрамов Артём ( 64') Денисов Александр  44'Аюкин РусланКириллов Юрий 66' (Таликин Дамир ( 66') Гаглоев АлександрБабаев Владлен 76' (Кирсанов Никита ( 76') Серченков Сергей 63' (Сикоев Асланбек ( 63') Шамкин Даниил
Запасные: Толстопятов НиколайИсик АртёмГолятов ИльяСмирнов Алексей СергеевичКуликов Александр
Хамкоев ХазбулатШумахов ИдарКрасильниченко ОлегКагермазов СосланАлибеков Муталип  59'Халимбеков Рустам  50'Магомедов Ражаб 61' (Гасанов Шамиль ( 61') Атабаев ЭрболГлушков Никита СергеевичГаджиев Абакар 73' (Абдурагимов Рамазан ( 73') Дибиргаджиев Джамал  35' 61' (Вагидов Арсен ( 61')
Запасные: Сундуков ТемирканИсаев ШамильТерновский Дмитрий
18 сентября.

 

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окончен Енисей 0:0 Акрон 1.50 4.00 7.40
окончен Родина Москва 1:2 Балтика
окончен Волга Ульяновск 1:1 Шинник 2.50 3.30 2.80
окончен КАМАЗ 1:2 Динамо Махачкала 1.92 3.30 4.30
Идет 67 минута Нефтехимик 0:0 СКА-Хабаровск 2.23 3.25 3.25
Идет 65 минута Рубин 1:0 Волгарь 1.59 3.70 6.20
Идет 25 минута Алания 0:0 Велес Москва 1.39 4.30 8.80
19.09  20:00 ФК Кубань ... Арсенал Тула 4.60 3.45 1.81
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