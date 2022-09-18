«КАМАЗ» отдаляется от вершины после поражения от махачкалинского «Динамо»

Шикарно стартовавший «КАМАЗ» вдруг начал сбоить и допустил три осечки подряд. В матче 10-го тура Первой лиги против «Динамо» из Махачкалы случилась и четвертая. Дагестанцы повели после гола Олега Красильниченко на пятой минуте. В середине второго тайма Валентин Пальцев счет сравнял, а в концовке Шамиль Гасанов вырвал победу для «Динамо» - 2:1.
«КАМАЗ» делит второе место, у его соперника на очко меньше.
Протокол игры
|5'Красильниченко Олег (0:1)
|(1:1) Пальцев Валентин70'
|82'Гасанов Шамиль (1:2)
Мамин Алексей•Пальцев Валентин75' (Бадртдинов Ильнур (75') •Мохаммад Амир• 81'Полюткин Антон64' (Абрамов Артём (64') •Денисов Александр• 44'Аюкин Руслан•Кириллов Юрий66' (Таликин Дамир (66') •Гаглоев Александр•Бабаев Владлен76' (Кирсанов Никита (76') •Серченков Сергей63' (Сикоев Асланбек (63') •Шамкин Даниил
Хамкоев Хазбулат•Шумахов Идар•Красильниченко Олег•Кагермазов Сослан•Алибеков Муталип• 59'Халимбеков Рустам• 50'Магомедов Ражаб61' (Гасанов Шамиль (61') •Атабаев Эрбол•Глушков Никита Сергеевич•Гаджиев Абакар73' (Абдурагимов Рамазан (73') •Дибиргаджиев Джамал 35'61' (Вагидов Арсен (61')
Запасные: Сундуков Темиркан•Исаев Шамиль•Терновский Дмитрий
18 сентября.
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