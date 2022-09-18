«Балтика» переиграла «Родину» и вышла в лидеры Первой лиги

В 10-м туре Первой лиги сыгран ещё один матч. «Балтика» гостила у «Родины» и в первом тайме не смогла удержать перевес после гола Ивана Остойича, пропустив «в раздевалку» с пенальти от Астемира Гордюшенко. Тем не менее, калининградцы снова повели усилиями Гедеона Гузины, а удаление Амура Калмыкова осложнило задачу сопернику.
2:1, «Родина» остается в зоне вылета, а ее соперник возглавил таблицу.
Протокол игры
|37'Остойич Иван (0:1)
|(1:1) Гордюшенко Астемир45'
|50'Гузина Гедеон (1:2)
Сангаре Дэвид•Альберт Габараев61' (Байтуков Руслан (61') • 79'Воропаев Артём•Клещенко Александр•Аликин Павел• 53'Куль Руслан71' (Адаев Владислав (71') •Гордюшенко Астемир63' (Ксенофонтов Александр (63') •Ната Уэсли77' (Тимошенко Иван (77') •Мальцев Михаил•Калмыков Амур• 59'Адеола Раймонд77' (Андреев Игорь (77')
Бориско Максим•Маляров Кирилл•Валиахметов Эдуард87' (Дудиев Аслан (87') •Радмановац Никола•Остойич Иван•Клёнкин Данил64' (Пряхин Сергей (64') •Кузьмин Максим46' (Казаев Ян (46') •Осипов Александр•Лазарев Владислав•Мусаев Тамерлан79' (Гогричиани Гоча (79') • 83'Гузина Гедеон
18 сентября.
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