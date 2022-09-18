«Балтика» переиграла «Родину» и вышла в лидеры Первой лиги

В 10-м туре Первой лиги сыгран ещё один матч. «Балтика» гостила у «Родины» и в первом тайме не смогла удержать перевес после гола Ивана Остойича, пропустив «в раздевалку» с пенальти от Астемира Гордюшенко. Тем не менее, калининградцы снова повели усилиями Гедеона Гузины, а удаление Амура Калмыкова осложнило задачу сопернику.

2:1, «Родина» остается в зоне вылета, а ее соперник возглавил таблицу.