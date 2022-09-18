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Первая лига

«Балтика» переиграла «Родину» и вышла в лидеры Первой лиги

 
18 Сентября 2022 • 16:57 Комментировать
Родина Москва
1:2
Балтика
окончен

В 10-м туре Первой лиги сыгран ещё один матч. «Балтика» гостила у «Родины» и в первом тайме не смогла удержать перевес после гола Ивана Остойича, пропустив «в раздевалку» с пенальти от Астемира Гордюшенко. Тем не менее, калининградцы снова повели усилиями Гедеона Гузины, а удаление Амура Калмыкова осложнило задачу сопернику.

2:1, «Родина» остается в зоне вылета, а ее соперник возглавил таблицу.

Протокол игры  
Родина Москва1:2Балтика
  37'Остойич Иван (0:1)
(1:1) Гордюшенко Астемир45'  
  50'Гузина Гедеон (1:2)
Сангаре ДэвидАльберт Габараев 61' (Байтуков Руслан ( 61'  79') Воропаев АртёмКлещенко АлександрАликин Павел  53'Куль Руслан 71' (Адаев Владислав ( 71') Гордюшенко Астемир 63' (Ксенофонтов Александр ( 63') Ната Уэсли 77' (Тимошенко Иван ( 77') Мальцев МихаилКалмыков Амур  59'Адеола Раймонд 77' (Андреев Игорь ( 77')
Запасные: Караев МаксимФилиппов АртёмБезчаснюк АлександрГолдобин НикитаАйдаров СергейПетухов Илья
Бориско МаксимМаляров КириллВалиахметов Эдуард 87' (Дудиев Аслан ( 87') Радмановац НиколаОстойич ИванКлёнкин Данил 64' (Пряхин Сергей ( 64') Кузьмин Максим 46' (Казаев Ян ( 46') Осипов АлександрЛазарев ВладиславМусаев Тамерлан 79' (Гогричиани Гоча ( 79'  83') Гузина Гедеон
Запасные: Борисенко ГригорийАванесян ТигранДжамилов СултанЛатышонок Евгений
18 сентября.

 

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18.09  18:00 Рубин ... Волгарь 1.59 3.70 6.20
18.09  19:00 Алания ... Велес Москва 1.39 4.30 8.80
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