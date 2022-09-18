Газизов — о судействе в матче с «Краснодаром-2»: Давно такого не видел, возможно, арбитр играет на ставках

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал работу главного арбитра в матче 10-го тура Первой лиги с «Краснодаром-2» (2:1).

«Я хотел бы заострить внимание на работе арбитра: по мне он был главным действующим лицом. Те, кто видел игру вживую, могут сказать, что это был беспредел», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Функционер заявил, что давно не видел таких моментов в футболе, судья любое движение трактовал в пользу краснодарской команды, возможно, он играет на ставках.

«Уфа» одолела «Краснодар-2» со счетом 2:1, главный арбитр встречи Александр Машлякевич показал 11 желтых карточек, шесть из них пришлись на сторону башкирского клуба.