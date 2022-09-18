«Уфа» обыграла «Краснодар-2», несмотря на глупое удаление Карпа

Не побеждавшая на протяжении четырёх матчей «Уфа» в 10-м туре Первой лиги принимала «Краснодар-2». Хозяева забили в начале каждого тайма (Иван Темников и Константин Плиев). При этом второго гол уфимцев случился в меньшинстве, так как упавший Кэтэлин Карп толкнул рукой в задницу оппонента, который тут же рухнул на газон, схватившись… за голову. Тем не менее, красная карточка. Гости отыграли один мяч с пенальти - 2:1.
«Уфа» поднялась на 10-е место с 12 очками, у соперника на два пункта меньше.
Протокол игры
|(1:0) Темников Иван16'
|(2:0) Плиев Константин54'
|73'Апеков Руслан (2:1)
Кукушкин Иван•Темников Иван• 59'Никитин Андрей Владимирович• 29'Масалов Александр•Ботака-Иобома Эрвинг•Плиев Константин 45'81' (Касинтура Эгаш (81') •Евсеев Алексей 3'39' (Сухов Александр (39') •Фищенко Руслан• 66'Карп Кэтэлин• 49'Голубев Артём 57'87' (Погосов Артём (87') •Молтенинов Илья 61'
Штепа Михаил•Сухорученко Михаил•Пузанов Станислав• 90'Жилкин Григорий63' (Апеков Руслан (63') •Ндука Ифеани Давид•Плотников Никита83' (Попов Омар (83') •Кокоев Давид63' (Пивоваров Дмитрий (63') •Кучугура Дмитрий• 88'Карпов Данил• 53'Самко Владислав 49'63' (Якимов Вячеслав (63') • 90'Ознобихин Олег 44'46' (Халназаров Рустам (46')
Запасные: Гришин Валентин•Логачёв Богдан
18 сентября.
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