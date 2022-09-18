«Уфа» обыграла «Краснодар-2», несмотря на глупое удаление Карпа

Не побеждавшая на протяжении четырёх матчей «Уфа» в 10-м туре Первой лиги принимала «Краснодар-2». Хозяева забили в начале каждого тайма (Иван Темников и Константин Плиев). При этом второго гол уфимцев случился в меньшинстве, так как упавший Кэтэлин Карп толкнул рукой в задницу оппонента, который тут же рухнул на газон, схватившись… за голову. Тем не менее, красная карточка. Гости отыграли один мяч с пенальти - 2:1.

«Уфа» поднялась на 10-е место с 12 очками, у соперника на два пункта меньше.