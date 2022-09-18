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Первая лига

«Уфа» обыграла «Краснодар-2», несмотря на глупое удаление Карпа

 
18 Сентября 2022 • 14:54 Комментировать
Уфа
2:1
Краснодар-2
окончен

Не побеждавшая на протяжении четырёх матчей «Уфа» в 10-м туре Первой лиги принимала «Краснодар-2». Хозяева забили в начале каждого тайма (Иван Темников и Константин Плиев). При этом второго гол уфимцев случился в меньшинстве, так как упавший Кэтэлин Карп толкнул рукой в задницу оппонента, который тут же рухнул на газон, схватившись… за голову. Тем не менее, красная карточка. Гости отыграли один мяч с пенальти - 2:1.

«Уфа» поднялась на 10-е место с 12 очками, у соперника на два пункта меньше.

Протокол игры  
Уфа2:1Краснодар-2
(1:0) Темников Иван16'  
(2:0) Плиев Константин54'  
  73'Апеков Руслан (2:1)
Кукушкин ИванТемников Иван  59'Никитин Андрей Владимирович  29'Масалов АлександрБотака-Иобома ЭрвингПлиев Константин  45' 81' (Касинтура Эгаш ( 81') Евсеев Алексей  3' 39' (Сухов Александр ( 39') Фищенко Руслан  66'Карп Кэтэлин  49'Голубев Артём  57' 87' (Погосов Артём ( 87') Молтенинов Илья  61'
Запасные: Ушахин ЛевВафиев МаксимЕмельянов ДанилаАхатов ДанилХалилов ХайдарДзантиев ОлегОртис ДиланКонюхов ВадимЧернов Алексей
Штепа МихаилСухорученко МихаилПузанов Станислав  90'Жилкин Григорий 63' (Апеков Руслан ( 63') Ндука Ифеани ДавидПлотников Никита 83' (Попов Омар ( 83') Кокоев Давид 63' (Пивоваров Дмитрий ( 63') Кучугура Дмитрий  88'Карпов Данил  53'Самко Владислав  49' 63' (Якимов Вячеслав ( 63'  90') Ознобихин Олег  44' 46' (Халназаров Рустам ( 46')
Запасные: Гришин ВалентинЛогачёв Богдан
18 сентября.

 

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Уфа Краснодар-2
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окончен Уфа 2:1 Краснодар-2
окончен Енисей 0:0 Акрон 1.50 4.00 7.40
Идет 66 минута Родина Москва 1:2 Балтика
Идет 69 минута Волга Ульяновск 1:1 Шинник 2.50 3.30 2.80
18.09  17:00 КАМАЗ ... Динамо Махачкала 1.92 3.30 4.30
18.09  18:00 Нефтехимик ... СКА-Хабаровск 2.23 3.25 3.25
18.09  18:00 Рубин ... Волгарь 1.59 3.70 6.20
18.09  19:00 Алания ... Велес Москва 1.39 4.30 8.80
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