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Первая лига

Агент Ломовицкого рассказал, что с «Рубина» могут снять очки

 
14 Сентября 2022 • 18:36 Комментировать

Представитель российского футболиста Александра Ломовицкого Дмитрий Агеев поделился информацией о том, что казанский «Рубин» до сих пор не расплатился за трансфер игрока.

Напомним, что вингер перешел в команду Леонида Слуцкого из «Спартака» в декабре прошлого года, а сумма сделки составила 1,6 миллиона евро. По словам Агеева, клуб из столицы Татарстана до сих пор не выплатил агенту деньги за переход, из-за чего у «Рубина» возникли проблемы с регистрацией новичков. Дедлайн выплаты назначен на 29 сентября.

«Если казанский клуб не исполнит решение судебной палаты, то последуют дополнительные санкции. Я буду писать новое заявление о неисполнении решения палаты. В этом случае «Рубин» обязан будет выплатить дополнительный штраф. Если они будут сидеть и дальше, то тогда с клуба могут снять очки», – заявил представитель Ломовицкого в интервью Sport24.

Отметим, что Александр уже не является игроком казанцев. Сейчас он выступает за «Химки» на правах аренды, где за девять матчей чемпионата забил один гол и сделал две результативные передачи.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Рубин Александр Ломовицкий
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