Экс-вратарь «Уфы» Чичкан сменил РПЛ на чемпионат Грузии

27-летний белорусский голкипер Антон Чичкан, покинувший «Уфу», трудоустроился в грузинском чемпионате. Вратарь стал игроком тбилисского «Динамо», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023 года. Ряды команды он пополнил в статусе свободного агента.

Антон защищал цвета уфимского коллектива с января по сентябрь текущего года. Голкипер провел в составе команды шесть поединков, в которых пропустил семь мячей и один раз сохранил свои владения в неприкосновенности.

Сейчас «Уфа» выступает в Первой лиге. Клуб занимает 13-е место после девяти туров.