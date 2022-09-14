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Первая лига

Экс-вратарь «Уфы» Чичкан сменил РПЛ на чемпионат Грузии

 
14 Сентября 2022 • 09:29 Комментировать

27-летний белорусский голкипер Антон Чичкан, покинувший «Уфу», трудоустроился в грузинском чемпионате. Вратарь стал игроком тбилисского «Динамо», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023 года. Ряды команды он пополнил в статусе свободного агента.

Антон защищал цвета уфимского коллектива с января по сентябрь текущего года. Голкипер провел в составе команды шесть поединков, в которых пропустил семь мячей и один раз сохранил свои владения в неприкосновенности.

Сейчас «Уфа» выступает в Первой лиге. Клуб занимает 13-е место после девяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Тбилиси Трансферы футбола - лето 2022 Антон Чичкан Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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