​У «Уфы» хотят отсудить 105 млн рублей – Газизов отреагировал

«Уфа» переживает серьёзные финансовые трудности. К проблемам прибавился иск – у клуба хотят отсудить 105 миллионов евро. Комментарий на этот счёт дал Шамиль Газизов, занимающий должность генерального директора «Уфы».

«Это не власти Башкортостана хотят отсудить деньги, а «Региональный фонд». Год назад, в сентябре, когда были проблемы с трансферами, о которых все знают, было решено взять деньги в кредит у «Регионального фонда», - объяснил ситуацию Газизов, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Гендиректор «Уфы» отметил, что «Региональный фонд» действует по закону, однако у клуба в настоящий момент нет возможности погасить долг. Газизов сказал, что клуб будет стараться отдавать деньги по этому долгу и готов платить проценты.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Уфа» вылетела из Премьер-лиги и оказалась в Первой лиге.