Игнатьев — об уходе из «Рубина»: «Мы со Слуцким сразу друг друга поняли»

Бывший защитник «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал, почему принял решение покинуть казанский клуб минувшим летом.

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «Рубин» вылетел в Первую лигу. По словам игрока, он решил не продлевать контракт с казанским клубом из-за невыгодных финансовых условий.

«Мы со Слуцким сразу друг друга поняли. Перед уходом у нас был разговор, и он сам сказал: «Вряд ли ты захочешь играть в ФНЛ». Леонид Викторович сразу дал понять, что условия в Первой лиге будут другими», — приводит слова Игнатьева Sport24.

Игнатьев перешёл в «Рубин» летом 2021 года из «Локомотива». В общей сложности в составе казанцев защитник провёл 14 матчей, отметившись в них одним забитым голом. В настоящий момент 35-летний футболист находится в статусе свободного агента.