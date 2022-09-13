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Первая лига

Игнатьев — об уходе из «Рубина»: «Мы со Слуцким сразу друг друга поняли»

 
13 Сентября 2022 • 10:42 Комментировать
Рубин
...
Волгарь
18.09 18:00

Бывший защитник «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал, почему принял решение покинуть казанский клуб минувшим летом.

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «Рубин» вылетел в Первую лигу. По словам игрока, он решил не продлевать контракт с казанским клубом из-за невыгодных финансовых условий.

«Мы со Слуцким сразу друг друга поняли. Перед уходом у нас был разговор, и он сам сказал: «Вряд ли ты захочешь играть в ФНЛ». Леонид Викторович сразу дал понять, что условия в Первой лиге будут другими», — приводит слова Игнатьева Sport24.

Игнатьев перешёл в «Рубин» летом 2021 года из «Локомотива». В общей сложности в составе казанцев защитник провёл 14 матчей, отметившись в них одним забитым голом. В настоящий момент 35-летний футболист находится в статусе свободного агента. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Владислав Игнатьев
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РУБИН ВОЛГАРЬ
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