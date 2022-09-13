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Первая лига

Игнатьев объяснил, почему «Рубин» вылетел из РПЛ

 
13 Сентября 2022 • 09:18 Комментировать

Полузащитник Владислав Игнатьев высказался о вылете казанского «Рубина» из Премьер-лиги в Первый дивизион российского футбола.

«Уехали легионеры. У ребят, которые не получали игровой практики, был шанс доказать свою состоятельность. Но уровень мастерства оставшихся игроков не позволил «Рубину» остаться», - передает слова 35-летнего футболиста Sport24.

Игнатьев покинул казанский клуб минувшим летом. У игрока истекло трудовое соглашение.

В текущем сезоне Первой лиги «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице после девяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Владислав Игнатьев
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