Игнатьев объяснил, почему «Рубин» вылетел из РПЛ

Полузащитник Владислав Игнатьев высказался о вылете казанского «Рубина» из Премьер-лиги в Первый дивизион российского футбола.

«Уехали легионеры. У ребят, которые не получали игровой практики, был шанс доказать свою состоятельность. Но уровень мастерства оставшихся игроков не позволил «Рубину» остаться», - передает слова 35-летнего футболиста Sport24.

Игнатьев покинул казанский клуб минувшим летом. У игрока истекло трудовое соглашение.

В текущем сезоне Первой лиги «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице после девяти туров.