Бояринцев прокомментировал информацию о возможном назначении в «Волгу»

Бывший главный тренер «Родины» Денис Бояринцев ответил на вопрос о возможном назначении в «Волгу». Ранее в СМИ появилась информация о том, что 44-летний тренер может стать новым наставником ульяновского клуба.

«Нет, это неправда. Я первый раз об этом слышу», — цитирует слова Бояринцева «Спорт-Экспресс».

Ранее российский тренер работал в КАМАЗе, «Текстильщике», «Носте» и «Торпедо-д». Последней командной Бояринцева была московская «Родина», которую он вывел в Первую лигу.

«Волга» занимает последнее 18-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав четыре очка после девяти туров.