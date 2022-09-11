«Алания» забила 4 мяча «КАМАЗу» и догнала лидера

В центральном матче девятого тура Первой лиги «Алания» играла против лидеров соревнований из «КАМАЗа». Уже в дебюте хозяева забили два мяча подряд (Хетаг Хосонов и Сослан Качмазов), а сразу после перерыва Артур Галоян сделал счет разгромным. Челнинцы ответили ударами Асланбека Сикоева и Александра Денисова. Впрочем, Ислам Машуков забил четвертый мяч, успокоив гостей.
4:2, и «Алания» вместе с «КАМАЗом» на вершине таблицы, набрав по 19 очков.
Протокол игры
|(1:0) Хосонов Хетаг11'
|(2:0) Качмазов Сослан14'
|(3:0) Галоян Артур50'
|64'Сикоев Асланбек (3:1)
|67'Денисов Александр (3:2)
|(4:2) Машуков Ислам72'
Солдатенко Ростислав•Кочиев Хетаг•Качмазов Сослан•Татаев Алексей•Засеев Азамат60' (Хугаев Алан (60') •Хабалов Алан75' (Бутаев Аллон (75') •Петров Максим Вячеславович60' (Мазурин Андрей (60') •Галоян Артур•Хосонов Хетаг•Цараев Алан86' (Дауров Руслан (86') •Машуков Ислам85' (Эльдарушев Абу-Саид (85')
Мамин Алексей•Пальцев Валентин52' (Сикоев Асланбек (52') •Аюкин Руслан• 85'Денисов Александр•Полюткин Антон•Абрамов Артём52' (Бадртдинов Ильнур (52') •Серченков Сергей•Гаглоев Александр61' (Мохаммад Амир (61') •Кирсанов Никита61' (Исик Артём (61') •Таликин Дамир61' (Бабаев Владлен (61') •Шамкин Даниил
11 сентября.
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