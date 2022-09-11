«Алания» забила 4 мяча «КАМАЗу» и догнала лидера

В центральном матче девятого тура Первой лиги «Алания» играла против лидеров соревнований из «КАМАЗа». Уже в дебюте хозяева забили два мяча подряд (Хетаг Хосонов и Сослан Качмазов), а сразу после перерыва Артур Галоян сделал счет разгромным. Челнинцы ответили ударами Асланбека Сикоева и Александра Денисова. Впрочем, Ислам Машуков забил четвертый мяч, успокоив гостей.

4:2, и «Алания» вместе с «КАМАЗом» на вершине таблицы, набрав по 19 очков.