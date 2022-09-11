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Первая лига

«Алания» забила 4 мяча «КАМАЗу» и догнала лидера

 
11 Сентября 2022 • 20:55 Комментировать
Алания
4:2
КАМАЗ
окончен

В центральном матче девятого тура Первой лиги «Алания» играла против лидеров соревнований из «КАМАЗа». Уже в дебюте хозяева забили два мяча подряд (Хетаг Хосонов и Сослан Качмазов), а сразу после перерыва Артур Галоян сделал счет разгромным. Челнинцы ответили ударами Асланбека Сикоева и Александра Денисова. Впрочем, Ислам Машуков забил четвертый мяч, успокоив гостей.

4:2, и «Алания» вместе с «КАМАЗом» на вершине таблицы, набрав по 19 очков.

Протокол игры  
Алания4:2КАМАЗ
(1:0) Хосонов Хетаг11'  
(2:0) Качмазов Сослан14'  
(3:0) Галоян Артур50'  
  64'Сикоев Асланбек (3:1)
  67'Денисов Александр (3:2)
(4:2) Машуков Ислам72'  
Солдатенко РостиславКочиев ХетагКачмазов СосланТатаев АлексейЗасеев Азамат 60' (Хугаев Алан ( 60') Хабалов Алан 75' (Бутаев Аллон ( 75') Петров Максим Вячеславович 60' (Мазурин Андрей ( 60') Галоян АртурХосонов ХетагЦараев Алан 86' (Дауров Руслан ( 86') Машуков Ислам 85' (Эльдарушев Абу-Саид ( 85')
Запасные: Корян АршакКоротков Александр IIЧочиев АланТарба ЗаурТомаев АзаматДзахов ДавидШавлохов Давид
Мамин АлексейПальцев Валентин 52' (Сикоев Асланбек ( 52') Аюкин Руслан  85'Денисов АлександрПолюткин АнтонАбрамов Артём 52' (Бадртдинов Ильнур ( 52') Серченков СергейГаглоев Александр 61' (Мохаммад Амир ( 61') Кирсанов Никита 61' (Исик Артём ( 61') Таликин Дамир 61' (Бабаев Владлен ( 61') Шамкин Даниил
Запасные: Кириллов ЮрийГолятов ИльяСмирнов Алексей СергеевичКуликов Александр
11 сентября.

 

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окончен СКА-Хабаровск 1:1 Уфа
окончен Краснодар-2 1:2 Енисей 2.60 3.35 2.70
окончен Шинник 1:0 ФК Кубань
окончен Алания 4:2 КАМАЗ
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