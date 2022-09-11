Слуцкий — о победе над «Велесом»: «Рады, что смогли дожать и выиграть в концовке»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Велесом» в матче 9-го тура Первой лиги.

«Рады, что смогли дожать и выиграть в концовке. Считаю, что абсолютно заслуженно, потому что и больше атаковали, и больше имели моментов», — передает слова Слуцкого Sport 24.

«Рубин» одержал победу над «Велесом» в рамках 9-го тура Первой лиги со счетом 2:1, забив победный мяч на 90-й минуте игры. Казанский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 16 очков после девяти матчей. В следующем туре «Рубин» сыграет с астраханским «Волгарем», встреча пройдет 18 сентября.