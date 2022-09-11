Защитник «Рубина» не сомневается в том, что клуб вернётся в РПЛ в следующем сезоне

Казанский «Рубин» сыграл свой матч в рамках девятого тура Первой лиги, выиграв со счетом 2:1 у «Велеса», и успех заставляет верить защитника клуба Илью Самошникова в то, что в следующем году «Рубин» вернется наверх.

- Каково играть в Первой лиге? Я тут был раньше. Играл не один год. Если мы вылетели из РПЛ, значит, так вышло! В следующем году вернёмся — и всё будет нормально. Уверен на сто процентов, что вернёмся в РПЛ, - заявил Самошников в интервью Sport24.

Следует заметить, что у «Рубина» нет безусловного преимущества в Первой лиге, по потерянным очкам команда идет лишь пятой в турнирной таблице.