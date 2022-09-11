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Первая лига

Защитник «Рубина» не сомневается в том, что клуб вернётся в РПЛ в следующем сезоне

 
11 Сентября 2022 • 17:54 Комментировать
Велес Москва
1:2
Рубин
окончен

Казанский «Рубин» сыграл свой матч в рамках девятого тура Первой лиги, выиграв со счетом 2:1 у «Велеса», и успех заставляет верить защитника клуба Илью Самошникова в то, что в следующем году «Рубин» вернется наверх.

- Каково играть в Первой лиге? Я тут был раньше. Играл не один год. Если мы вылетели из РПЛ, значит, так вышло! В следующем году вернёмся — и всё будет нормально. Уверен на сто процентов, что вернёмся в РПЛ, - заявил Самошников в интервью Sport24.

Следует заметить, что у «Рубина» нет безусловного преимущества в Первой лиге, по потерянным очкам команда идет лишь пятой в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Илья Самошников
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Идет 53 минута Волгарь 1:0 Волга Ульяновск 1.95 3.50 3.95
Идет 9 минута Краснодар-2 0:0 Енисей 2.60 3.35 2.70
Идет 10 минута Шинник 0:0 ФК Кубань
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