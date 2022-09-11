Самошников не сомневается, что «Рубин» вернётся в РПЛ

Защитник «Рубина» Илья Самошников оценил шансы команды на возвращение в РПЛ по итогам сезона.

«В следующем году вернемся — и все будет нормально. Уверен на сто процентов, что вернемся в РПЛ», — заявил Самошников Sport 24.

«Рубин» одержал победу в матче 9-го тура Первой лиги над «Велесом» со счетом 2:1.

Футболист отметил, что эта была отличная игра, но при этом было много индивидуальных ошибок, поэтому и пропустили один мяч.

Казанский клуб занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 очков после девяти матчей. Лидирует КАМАЗ, у которого 18 зачетных баллов и есть матч в запасе.