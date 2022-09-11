«Рубин» на 89-й минуте дожал «Велес»

«Велес» после смены тренерского штаба прервал серию поражению и обыграл пару соперников. И сегодня московская команда была близка к тому, чтобы отобрать очки у «Рубина». Во втором тайме Ираклий Логуа сравнял счет после голевой попытки Леона Мусаева. Казанцы вырвали победу лишь на 89-й минуте, когда отличился Егор Тесленко.

«Рубин» набрал 16 очков и вышел на второе место, у его соперника 9 баллов в активе.