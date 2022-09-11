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Первая лига

«Рубин» на 89-й минуте дожал «Велес»

 
11 Сентября 2022 • 15:53 Комментировать
Велес Москва
1:2
Рубин
окончен

«Велес» после смены тренерского штаба прервал серию поражению и обыграл пару соперников. И сегодня московская команда была близка к тому, чтобы отобрать очки у «Рубина». Во втором тайме Ираклий Логуа сравнял счет после голевой попытки Леона Мусаева. Казанцы вырвали победу лишь на 89-й минуте, когда отличился Егор Тесленко.

«Рубин» набрал 16 очков и вышел на второе место, у его соперника 9 баллов в активе.

Протокол игры  
Велес Москва1:2Рубин
  58'Мусаев Леон (0:1)
(1:1) Логуа Ираклий72'  
  89'Тесленко Егор (1:2)
Кузнецов АлексейПрищепа Дмитрий 79' (Киселёв Виктор ( 79') Бокоев МаратПочивалин ВалерийМакеев ЕвгенийКабахидзе Владимир 79' (Кахидзе Александр ( 79') Бацуев АюбКертанов КонстантинБадоев ХетагСаркисян Геворк 60' (Баранов Павел ( 60') Логуа Ираклий
Запасные: Косаревский ПётрМотовичёв ДмитрийМихайленко ДмитрийСтаменкович ФилипМуталиев АсланАденийи СамуэльМальцев РусланДенилханов МурсалинЕжков Данила
Дюпин ЮрийТесленко ЕгорАднан АлиСамошников ИльяДзагоев Алан 76' (Чуперка Валерий ( 76') Горбунов Игорь  62' 71' (Попов Артём ( 71') Костюков МихаилЗотов АлександрБезруков РусланМусаев Леон 75' (Иванов Олег ( 75') Кабутов Дмитрий
Запасные: Моисеев КириллБакаев СолтмурадНижегородов КонстантинМуллин КамильИсмагилов АртёмФаттахов ЛенарБеленов АлександрКосарев Кирилл
11 сентября.

 

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окончен Велес Москва 1:2 Рубин
Идет 23 минута Акрон 1:2 Родина Москва
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11.09  17:00 Арсенал Тула ... Нефтехимик
11.09  18:00 Краснодар-2 ... Енисей 3.15 3.60 2.20
11.09  18:00 Шинник ... ФК Кубань
11.09  18:00 СКА-Хабаровск ... Уфа
11.09  19:00 Алания ... КАМАЗ
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