«Рубин» на 89-й минуте дожал «Велес»

«Велес» после смены тренерского штаба прервал серию поражению и обыграл пару соперников. И сегодня московская команда была близка к тому, чтобы отобрать очки у «Рубина». Во втором тайме Ираклий Логуа сравнял счет после голевой попытки Леона Мусаева. Казанцы вырвали победу лишь на 89-й минуте, когда отличился Егор Тесленко.
«Рубин» набрал 16 очков и вышел на второе место, у его соперника 9 баллов в активе.
Протокол игры
|58'Мусаев Леон (0:1)
|(1:1) Логуа Ираклий72'
|89'Тесленко Егор (1:2)
Кузнецов Алексей•Прищепа Дмитрий79' (Киселёв Виктор (79') •Бокоев Марат•Почивалин Валерий•Макеев Евгений•Кабахидзе Владимир79' (Кахидзе Александр (79') •Бацуев Аюб•Кертанов Константин•Бадоев Хетаг•Саркисян Геворк60' (Баранов Павел (60') •Логуа Ираклий
Дюпин Юрий•Тесленко Егор•Аднан Али•Самошников Илья•Дзагоев Алан76' (Чуперка Валерий (76') •Горбунов Игорь 62'71' (Попов Артём (71') •Костюков Михаил•Зотов Александр•Безруков Руслан•Мусаев Леон75' (Иванов Олег (75') •Кабутов Дмитрий
11 сентября.
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