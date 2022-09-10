Тренер «Рубина заявил, что матч с «Велесом» будет тяжёлым

Тренер «Рубина» Олег Веретенников поделился ожиданиями от встречи 9-го тура Первой лиги против «Велеса».

«Будет достаточно тяжелый матч. Искусственное поле не самого лучшего качества», — приводит слова Веретенникова официальный сайт казанского клуба.

Специалист выразил надежду на то, что «Рубин» сможет набрать три очка, которые необходимы команде. При этом тренер отметил, что нет разницы в искусственном и натуральном поле, главное, чтобы оно было хорошего качества.

Казанская команда проведет матч 9-го тура Первой лиги против «Велеса» завтра, 11 сентября, начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.