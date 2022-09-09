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Первая лига

​Матч «Рубина» убрали из линий ставок после странностей с коэффициентом

 
09 Сентября 2022 • 19:07 Комментировать
Велес Москва
...
Рубин
11.09 14:00

В ближайшее воскресенье в Первой лиге пройдёт матч между «Велесом» и «Рубином». Телеграм-канал «Первый спорт» отмечает странности с коэффициентом. Поставить на победу казанской команды можно было с коэффициентом в районе 1.75, но в считанные минуты коэффициент снизился почти до минимального – до 1.09.

После этих странностей матч «Велес» - «Рубин» был убран из линий на сайтах многих компаний, принимающих ставки.

После восьми сыгранных туров «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Московский «Велес», в свою очередь, располагается на одиннадцатой позиции.

 

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ВЕЛЕС МОСКВА РУБИН
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