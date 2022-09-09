Первый тренер Дзагоева не понимает, почему футболист выбрал «Рубин»

Юрий Наниев, первый тренер полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева признался, что был удивлён выбором своего бывшего подопечного в летнее трансферное окно.

Напомним, минувшим летом 32-летний футболист перешёл в казанский клуб на правах свободного агента. Ранее Дзагоев на протяжении 14 лет выступал за ЦСКА.

По мнению Наниева, экс-игрок сборной России ещё способен выступать в командах уровня РПЛ.

«Не понимаю, почему Дзагоевым не заинтересовались клубы РПЛ. Скорее всего, не было предложений. Для маня загадка, почему Алан выбрал «Рубин», а не «Аланию». Если у Дзагоева есть силы помочь, то почему не вернуться в родную республику?», — приводит слова Ниниева Sport24.

В текущем розыгрыше Первой лиги Дзагоев принял участие в одном матче «Рубина», не отметившись в нём результативными действиями. Свою следующую встречу подопечные Леонида Слуцкого проведут 11 сентября против «Велеса». Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.