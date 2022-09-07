​ЭСК подтвердила правоту Слуцкого, жаловавшегося на судейство

В воскресенье «Рубин» растранжирил в концовке матча Первой лиги с «Аланией» перевес в два гола – встреча завершилась со счётом 2:2. Первый гол гости из Владикавказа забили с пенальти. После игры рулевой казанской команды Леонид Слуцкий пожаловался на судейство, сказав, что решение о назначении одиннадцатиметрового было «смешным».

ЭСК согласилась с Леонидом Слуцким – решение Алексея Сухого о назначении пенальти признано ошибочным. По мнению комиссии, контакт между Чуперкой и Чочиевым не мешал атакующему игроку. Последний преувеличил последствия этого контакта с помощью неестественного падения. ЭСК считает, что вместо пенальти Сухому следовало назначить свободный удар и дать Чочиеву жёлтую карточку за симуляцию.