​«Рубину» запретили регистрировать новичков

На «Химки» был наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Такое решение приняла палата по разрешению споров Российского футбольного союза, о чём рассказывает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

Наложение запрета является обеспечительной мерой в ситуации с претензиями представителя полузащитника Александра Ломовицкого. «Рубин» должен погасить задолженность перед агентом.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Рубин» вылетел в Первую лигу. Александр Ломовицкий летом отправился в аренду в подмосковные «Химки». В восьми играх сезона РПЛ полузащитник смог забить один гол.