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Первая лига

​Дзагоев – игрок «Рубина» официально

 
02 Сентября 2022 • 18:12 Комментировать (1)

Алан Дзагоев стал футболистом «Рубина». Казанский клуб объявил о подписании с 32-летним полузащитником трудового соглашения, рассчитанного на сезон 2022/2023.

Дзагоев достался «Рубину» бесплатно. Летом хавбек обрёл статус свободного агента после истечения срока контракта с ЦСКА. Цвета московских «армейцев» Дзагоев защищал на протяжении четырнадцати с половиной лет.

За «Рубин» Алан Дзагоев будет выступать под номером 6.

В настоящий момент «Рубин» выступает в Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Главным тренером команды является Леонид Слуцкий, который хорошо знает Дзагоева по ЦСКА.

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Рубин Алан Дзагоев Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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Комментарии (1)
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KUGO
02 Сентября 2022 в 18:26
Неплохо! Как я понимаю - временное приобретение, пока Алан не найдёт что-то лучшее.
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