Алан Дзагоев стал футболистом «Рубина». Казанский клуб объявил о подписании с 32-летним полузащитником трудового соглашения, рассчитанного на сезон 2022/2023.

Дзагоев достался «Рубину» бесплатно. Летом хавбек обрёл статус свободного агента после истечения срока контракта с ЦСКА. Цвета московских «армейцев» Дзагоев защищал на протяжении четырнадцати с половиной лет.

За «Рубин» Алан Дзагоев будет выступать под номером 6.

В настоящий момент «Рубин» выступает в Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Главным тренером команды является Леонид Слуцкий, который хорошо знает Дзагоева по ЦСКА.