​Дзагоев уже тренируется с «Рубином»

Алан Дзагоев продолжит карьеру в «Рубине». 32-летний полузащитник уже провёл несколько тренировок с казанской командой, о чём сообщает пресс-служба клуба. Контракт между «рубиновыми» и Дзагоевым будет подписан до конца дня пятницы.

Напомним, что по завершению прошлого сезона Алан Дзагоев обрёл статус свободного агента в связи с истечением срока контракта с ЦСКА. Цвета московского клуба полузащитник защищал на протяжении четырнадцати с половиной лет. Впрочем, по-настоящему раскрыться Дзагоеву мешали травмы.

«Рубин» в настоящий момент выступает в Первой лиге. Команду тренирует Леонид Слуцкий, который в своё время работал с Аланом Дзагоевым в ЦСКА.