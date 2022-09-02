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Первая лига

​Дзагоев уже тренируется с «Рубином»

 
02 Сентября 2022 • 15:09 Комментировать

Алан Дзагоев продолжит карьеру в «Рубине». 32-летний полузащитник уже провёл несколько тренировок с казанской командой, о чём сообщает пресс-служба клуба. Контракт между «рубиновыми» и Дзагоевым будет подписан до конца дня пятницы.

Напомним, что по завершению прошлого сезона Алан Дзагоев обрёл статус свободного агента в связи с истечением срока контракта с ЦСКА. Цвета московского клуба полузащитник защищал на протяжении четырнадцати с половиной лет. Впрочем, по-настоящему раскрыться Дзагоеву мешали травмы.

«Рубин» в настоящий момент выступает в Первой лиге. Команду тренирует Леонид Слуцкий, который в своё время работал с Аланом Дзагоевым в ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Алан Дзагоев Трансферы футбола - лето 2022
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