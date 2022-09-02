«Селтик» объявил о трансфере Абильдгора

Мы уже сообщали о том, что шотландский «Селтик» положил глаз на датского полузащитника казанского «Рубина» Оливера Абильдгора. Вечером 1 сентября информация подтвердилась - футболист официально попрощался с болельщиками выступающего в ФНЛ «Рубина», написав пост в социальной сети.

- Я всегда буду благодарен «Рубину» за время, проведенное в Казани. Здесь я завел друзей на всю жизнь и обзавелся приятными воспоминаниями. Спасибо болельщикам, персоналу и всем, кто связан с клубом, - написал футболист

В «Рубине» Абильдгор выступал с 2020 года, он перебрался в Казань за 1 миллион евро из датского клуба «Ольборг».