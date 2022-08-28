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Первая лига

​«Уфа» заняла деньги у волейбольного «Урала» - Газизов подтвердил

 
28 Августа 2022 • 16:45 Комментировать

Шамиль Газизов, который занимает должность генерального директора «Уфы», высказался о финансовых проблемах клуба. Функционер подтвердил информацию о том, что уфимцы заняли деньги у волейбольного «Урала», чтобы отправиться на матч с «Шинником».

«Мы попросили, нам помогли», - высказался Газизов для «Чемпионата».

«Так обычно не делается. «Уфа» буквально заняла деньги. Финансовые трудности у нас давно», - добавил функционер.

Ранее появилась информация о том, что на фоне финансовых проблем «Уфа» может сняться с розыгрыша Первой лиги.

На текущую минуту «Уфа» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов
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