​«Уфа» заняла деньги у волейбольного «Урала» - Газизов подтвердил

Шамиль Газизов, который занимает должность генерального директора «Уфы», высказался о финансовых проблемах клуба. Функционер подтвердил информацию о том, что уфимцы заняли деньги у волейбольного «Урала», чтобы отправиться на матч с «Шинником».

«Мы попросили, нам помогли», - высказался Газизов для «Чемпионата».

«Так обычно не делается. «Уфа» буквально заняла деньги. Финансовые трудности у нас давно», - добавил функционер.

Ранее появилась информация о том, что на фоне финансовых проблем «Уфа» может сняться с розыгрыша Первой лиги.

На текущую минуту «Уфа» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России.