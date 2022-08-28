«Рубин» потерял одного из игроков на три месяца

Полузащитник Александр Саплинов, который выступает за казанский «Рубин», выбыл на длительный срок. Как информирует клубная пресс-служба, у игрока диагностирован перелом пятой плюсневой кости. В связи с этим игрок перенес хирургическое вмешательство. На полное восстановление Александру потребуется около трех месяцев.

Напомним, что хавбек получил повреждение по ходу домашнего поединка против краснодарской «Кубани» в пятом туре Первой лиги.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в пяти поединках за казанский коллектив, в которых не отметился голами и результативными передачами.