«Велес» плохо начал сезон в Первой лиге, набрав всего три очка в шести стартовых матчах, и Михаил Сальников покинул должность главного тренера команды. Спустя два дня клуб назвал имя нового наставника – с командой снова будет работать Артём Куликов.

Куликов подписал с «Велесом» трудовое соглашение на один сезон с возможностью продления ещё на год.

Артём Куликов уже работал с «Велесом» в прошлом сезоне. Тогда под его руководством команда отпраздновала 12 побед в 28 матчах. Впрочем, последи того сезона стороны разошлись.

Ближайший матч Первой лиги «Велес» проведёт в субботу, 27 августа. Команда будет играть против «Кубани» на своём поле.