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Первая лига

​Куликов снова тренирует «Велес» официально

 
25 Августа 2022 • 18:43 Комментировать
Велес Москва
...
ФК Кубань
27.08 14:00

«Велес» плохо начал сезон в Первой лиге, набрав всего три очка в шести стартовых матчах, и Михаил Сальников покинул должность главного тренера команды. Спустя два дня клуб назвал имя нового наставника – с командой снова будет работать Артём Куликов.

Куликов подписал с «Велесом» трудовое соглашение на один сезон с возможностью продления ещё на год.

Артём Куликов уже работал с «Велесом» в прошлом сезоне. Тогда под его руководством команда отпраздновала 12 побед в 28 матчах. Впрочем, последи того сезона стороны разошлись.

Ближайший матч Первой лиги «Велес» проведёт в субботу, 27 августа. Команда будет играть против «Кубани» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Велес Артём Куликов
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ВЕЛЕС МОСКВА ФК КУБАНЬ
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